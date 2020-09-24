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Уральцев зовут бесплатно провериться на рак

Традиционная акция «Субботник против рака» пройдет уже 26 сентября
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Уральцев зовут бесплатно провериться на рак

Уральцев зовут бесплатно провериться на рак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже в эту субботу, 26 сентября, пройдет акция «Субботник против рака», с 9:00 до 15:00. В 11 медучреждениях города можно будет пройти обследование у терапевтов, хирургов, дерматологов и гинекологов.

- При посещении поликлиники обязательно надевайте медицинскую маску, соблюдайте принцип социальной дистанции – 1,5 метра, в случае признаков ОРВИ перенесите прием до момента вашего выздоровления, - рассказала главврач городского центра медицинской профилактики Лилия Семенова.

Для того, чтобы пройти осмотр, необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. Все приемы будут проходить по предварительной записи по телефону Единой городской регистратуры за три дня до акции: 8 (343) 204-76-76.

Пройти медосмотр можно в больницах:

- ЦГКБ №1 (Ленина, 52);

- ЦГБ №2 (Московская, 2);

- ЦГБ №3 (Бебеля, 160);

- ЦГКБ №6 (переулок Саперов, 3);

- ЦГБ №7 (Сыромолотова, 19);

- ЦГКБ №20 (переулок Короткий, 2);

- ЦГКБ №23 (Старых Большевиков, 9);

- ЦГКБ №24 (переулок Рижский, 16, улица Академика Шварца, 14Г);

- ГКБ №14 (переулок Суворовский, 5);

- МО «Новая больница» (Заводская, 29);

- ООО «Ситидок-Урал» (Байкальская, 38).