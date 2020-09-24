Уральцев зовут бесплатно провериться на рак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге уже в эту субботу, 26 сентября, пройдет акция «Субботник против рака», с 9:00 до 15:00. В 11 медучреждениях города можно будет пройти обследование у терапевтов, хирургов, дерматологов и гинекологов.
- При посещении поликлиники обязательно надевайте медицинскую маску, соблюдайте принцип социальной дистанции – 1,5 метра, в случае признаков ОРВИ перенесите прием до момента вашего выздоровления, - рассказала главврач городского центра медицинской профилактики Лилия Семенова.
Для того, чтобы пройти осмотр, необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. Все приемы будут проходить по предварительной записи по телефону Единой городской регистратуры за три дня до акции: 8 (343) 204-76-76.
Пройти медосмотр можно в больницах:
- ЦГКБ №1 (Ленина, 52);
- ЦГБ №2 (Московская, 2);
- ЦГБ №3 (Бебеля, 160);
- ЦГКБ №6 (переулок Саперов, 3);
- ЦГБ №7 (Сыромолотова, 19);
- ЦГКБ №20 (переулок Короткий, 2);
- ЦГКБ №23 (Старых Большевиков, 9);
- ЦГКБ №24 (переулок Рижский, 16, улица Академика Шварца, 14Г);
- ГКБ №14 (переулок Суворовский, 5);
- МО «Новая больница» (Заводская, 29);
- ООО «Ситидок-Урал» (Байкальская, 38).