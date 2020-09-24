В Екатеринбурге в ДТП из семи машин попал военный грузовик

В аварии никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером на переулке Базовый, что в Екатеринбурге, произошло серьезное ДТП – там столкнулись «паровозиком» сразу семь автомобилей: Cadillac Escalade, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Ford Focus, грузовик Iveco. В аварию также попал военный грузовик «Урал».

Машины заняли сразу два ряда, что создало огромную пробку. «Комсомолка» запросила информацию в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, там нам сказали, что авария произошла без пострадавших. Досталось только машинам.

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