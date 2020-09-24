«Получил статус БОМЖ»: уральский рэпер Niletto стал бездомным

Фото: Niletto в Instagram

Уральский рэпер Niletto (Данил Прытков) и автор нашумевшей песни «Любимка» переезжает из Екатеринбурга. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Переезжает артист вместе с мамой, чтобы осуществить ее месту.

- Сегодня я официально получил статус БОМЖ. Выписался с места регистрации. Дом и район не забуду. Друзей в Екб не забуду. Время осуществить мечту моей мамы, - написал рэпер. – Сейчас пишу этот пост и вот-вот намокнут глаза. Буду вспоминать, как я написал «Любимку» и почти все свои песни в доме напротив стены трансформатора. На несколько дней мы с мамой БОМЖи, и вот я эпично прощаюсь с тобой, Екатеринбург мой, Агафа моя.

Рэпер Niletto стал известен после того, как выпустил свой главный хит – песню «Любимка». После этого он появился в гостях на шоу «Вечерний Ургант» и вместе с ведущим записал поздравление-пародию для всех женщин в честь праздника 8 Марта. А еще через время он вместе с еще одной уральской артисткой – певицей Клавой Кокой – записал новый хит «Краш».

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