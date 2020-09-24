Убирайте резиновые сапоги: в Екатеринбург снова вернется тепло и солнце

В Екатеринбург снова вернется тепло и солнце Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отличные новости для всех жителей Свердловской области и, в частности, Екатеринбурга: конец недели будет теплым, солнечным и сухим. Все-таки погода на Среднем Урале – дама очень изменчивая. Еще в начале недели регион заливало дождями! Рассказываем подробнее, чего ожидать к выходным.

- Грусть рано, численные модели атмосферы показывают варианты изменения циркуляции воздуха в лучшую сторону, дарят надежду на возврат тепла и солнца, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. – В это верится, поскольку, действительно, в центре и на юге ЕТ России сейчас теплый антициклон, который намеревается продвинуться к Уралу.

В четверг, 24 сентября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометра достигнут отметки в +8…+10. Ветер северо-западный 5-10 м/сек с порывами до 12 м/сек.

В пятницу, 25 сентября, в регионе установится сухая и довольно теплая погода. Будет переменно облачно, осадков не обещают. Воздух прогреется до +11…+13. Ветер очень слабый.

В субботу и воскресенье, 26-27 сентября, температура воздуха превысит климатические значения на 2-3 градуса и составит, в среднем, +14…+16. Ожидается переменная облачность и без осадков.