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Коронавирус Covid-19

В общежитии УрФУ подтвердился случай заражения коронавирусом

Заболевшего студента госпитализировали
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Студентов, контактирующих с заболевшим изолировали

Студентов, контактирующих с заболевшим изолировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одном из корпусов общежития подтвердился случай заражения коронавирусной инфекцией. Как рассказали в пресс-службе университета, заболевшего студента госпитализировали в больницу.

- В 11-м студенческом корпусе УрФУ в Екатеринбурге подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа - положительный результат теста получен сегодня. Заболевший студент госпитализирован в понедельник, - рассказали в УрФУ.

Все контактировавшие с ним и проживающие на одном этаже сейчас изолированы. На всех этажах и в местах общего пользования в корпусе провели санитарную уборку.