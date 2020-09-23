В общежитии УрФУ подтвердился случай заражения коронавирусом

Студентов, контактирующих с заболевшим изолировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одном из корпусов общежития подтвердился случай заражения коронавирусной инфекцией. Как рассказали в пресс-службе университета, заболевшего студента госпитализировали в больницу.

- В 11-м студенческом корпусе УрФУ в Екатеринбурге подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа - положительный результат теста получен сегодня. Заболевший студент госпитализирован в понедельник, - рассказали в УрФУ.

Все контактировавшие с ним и проживающие на одном этаже сейчас изолированы. На всех этажах и в местах общего пользования в корпусе провели санитарную уборку.