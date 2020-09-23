В реестр внесли записи актов гражданского состояния региона с 1926 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские ЗАГСы первыми в России перевели все архивы в электронную систему. В реестр внесли записи актов гражданского состояния региона с 1926 года. Всего больше 16,8 миллионов записей. Теперь уральцы смогут получать необходимые справки или свидетельства в любом ближайшем отделении.

- Раньше тем, кто родился в одном городе, а проживает в другом, для того, чтобы получить повторное свидетельство о рождении, заключении брака, рождении детей, необходимо было либо обратиться за документами и ждать их по почте, что занимает значительное время, либо лично ехать в отдел ЗАГС, где непосредственно регистрировали, например, рождение ребенка, - рассказала начальник управления ЗАГС Свердловской области Татьяна Акалаева.

Переносить в электронную систему архивы документов ЗАГСы стали по поручению Президента РФ Владимира Путина. Для этого в 2018 году создали реестр, который заполняли до настоящего времени.