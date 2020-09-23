СвЖД подготовила паровозы для запуска уникальных туристических маршрутов

Ретро-поезд на ст.Екатеринбург-Пассажирский Фото: СвЖД

СвЖД восстанавливает парк ретро-локомотивов на паровой тяге для формирования востребованных туристических продуктов и запуска в Свердловской области и соседних регионах уникальных туристических маршрутов.

Уже сегодня готовы три действующих паровоза 1950-х годов выпуска: две «Лебедянки» – Л-3111 и Л-4372, и паровоз серии ЛВ под номером 0123. Местом постоянной дислокации раритетов является локомотивное депо Пермь-Сортировочная. В октябре текущего года планируется поступление четвертого паровоза – Еа-3113 1944 года выпуска. В дальнейшем рабочий парк паровозов будет увеличиваться.

В числе перспективных направлений, которые Свердловская железная дорога прорабатывает совместно с холдингом УГМК и туроператорами – маршрут от ст. Екатеринбург-Пассажирский к площадке на путях АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме, где расположен Музейный комплекс УГМК (станция Электролитная). По данному маршруту предполагается организовать регулярное курсирование туристических поездов на паровой тяге. Поездку на ретропоезде можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.

Фото: СвЖД

Демонстрационный рейс ретропоезда от вокзала Екатеринбург к Музейному комплексу УГМК с участием представителей туриндустрии, региональных органов власти и руководителей СвЖД будет организован 26 сентября в рамках форума «Большой Урал». Гид расскажет участникам мероприятия об истории развития Свердловской магистрали и об интересных объектах, рекомендованных к посещению в окрестностях Екатеринбурга. А все желающие смогут понаблюдать за движением ретро-техники на конкретных участках железнодорожного пути.

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Стоит отметить, что популярность туристических поездов на паровой тяге в последнее время постоянно растет. Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД» эксплуатирует более 70 паровозов. На СвЖД в 2018 году в рамках акции «Ночь музеев» паровоз ЛВ-0123 с пассажирским вагоном совершил три рейса по «закольцованному» маршруту по

станциям Екатеринбургского железнодорожного узла. В 2019 году СвЖД и Пермская пригородная компания организовали курсирование поезда специального назначения на паровой тяге по исторической части Перми (Пермь-2 – Левшино – Пермь-2).