Новые виды мошенничества в эпоху пандемии: как обманывают граждан на Урале

В период пандемии мошенников стало намного больше Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время пандемии коронавируса количество преступлений, связанных с мошенничеством, по России резко выросло. Свердловская область не стала исключением – люди часто попадаются на «удочку» к преступникам, цель которых – выманить как можно больше средств из жертвы.

О самых популярных видах телефонного и интернет-мошенничества в студии ОТВ рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

Как обманывают граждан через интернет и по телефону – виды мошенничества:

1. Человек год или два назад приобрел через интернет БАД (биологически активную добавку, либо какой-то сомнительный товар). Интернет-магазин закрылся, а базу с клиентами могли продать.

Звонит мошенник, представляется сотрудником прокуратуры или полиции, или же юристом. Говорит, что тех мошенников разоблачили, арестовали, изъяли нечестно заработанные деньги, после чего говорит, что покупателю положена компенсация.

Суммы достигают 1 миллиона рублей. Но для этого покупателю нужно заплатить «специальный налог» - от 10 до 40 тысяч рублей. Многие бегут переводить названную сумму. Потом жертве перезванивают и говорят, что нужно доплатить. Доплачивать приходится до того момента, пока у человека не кончатся деньги.

Таким способом мошенники выманивают по несколько миллион рублей.

2. Игра на бирже. Многие граждане, оставшись без работы, стремятся заработать через интернет. Один из самых распространенных вариантов – биржа. На сайте пользователь оставляет свой номер телефона и ему сразу перезванивают.

«Брокер» говорит, что сейчас откроет счет и нужно будет перевести туда небольшую сумму. Гражданин переводит деньги, после чего ему звонят и говорят, что «игра пошла», и уже есть хорошая прибыль, добавляя: хотите заработать больше – нужно добавить еще. Когда же жертва сообщает, что намерена вывести всю сумму, мошенники просто перестают выходить на связь.

В полиции напоминают, что легких денег не бывает, а игра на бирже требует специальных навыков, это долгосрочная работа, где сразу много не заработаешь.

3. Человек выставляет товар в интернете на одной из площадок. Ему тут же звонят и говорят, что готовы купить вещь, даже не посмотрев ее. «Покупатель» даже готов сразу перевести деньги, для этого нужно только назвать номер карты и три цифры с обратной стороны. Многие граждане диктуют данные, после чего мошенники на карту оформляют кредит через онлайн банк.

Эти деньги приходят на карту жертвы, мошенник сообщает, что перевел большую сумму, и просит вернуть часть денег. В итоге человек остается почти без денег и с кредитом.

Вывод: никогда не нужно сообщать посторонним любые данные по своей карте и данные из паспорта. Также не нужно вводить данные на сайтах сомнительных интернет-магазинов. Лучше сначала почитать отзывы о сайте в интернете.