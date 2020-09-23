В Екатеринбурге впервые с начала пандемии пройдет субботник против рака

На субботник против рака необходимо записаться заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда в Екатеринбурге стало увеличиваться количество заболевших короанвирусом и в городе стали вводить ограничительные меры, отменили и традиционный субботник против рака. Он не проходил с середины марта. Сейчас почти все ограничения сняты. Сегодня, 23 сентября на совещании начальника Управления здравоохранения с главными врачами муниципальных больниц было решено возобновить проведение городской акции против рака - субботник будет проведен впервые с начала пандемии. Об этом рассказали в Городском центре медицинской профилактики.

Горожан ждут на осмотр в 11 медицинских учреждениях в ближайшую субботу - 26 сентября. Принимать екатеринбуржев будут врачи-терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи. Во время приемов пациентов просят соблюдать масочный режим и не забывать про социальную дистанцию.

- Эти простые и столь важные рекомендации позволят сохранить от заражения респираторными вирусными инфекциями, как пациентов, так и медицинский персонал, - напомнила главный врач Городского центра медицинской профилактики Лилия Семенова.

Фото: скриншот с сайта Городского центра медицинской профилактики

Врачи будут работать с 9 утра до 15 часов дня. На прием необходимо записаться по телефону Единой городской регистратуры за три дня до акции: 8 (343) 204-76-76. Для прохождения профилактического осмотра нужны только паспорт и полис ОМС.