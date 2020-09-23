Полное преображение: как планируют изменить Шарташский лесопарк за 10 лет

В Шарташском лесопарке появится много нового. Фото: проектная документация

Шарташский лесопарк в Екатеринбурге в ближайшие десять лет может полностью преобразиться. Здесь уже появились три волейбольные площадки, поля для мини-футбола, а также бетонное основание пирса.

Свое видение обновления лесопарка представила на суд мэрии Екатеринбурга архитектурная мастерская «Городское планирование». Реализация проекта в случае его утверждения займет десять лет.

За этот срок вокруг озера Шарташ обновят инфраструктуру, создадут новые пешеходные и велосипедные дорожки, лыжные трассы и пляжи. Появятся зоны семейного отдыха, станция водных видов спорта и дайвинг-центр.

Фото: проектная документация

Шарташский лесопарк не будут застраивать высотками, жители Екатеринбурга выступили против застройки и вырубки деревьев. Не пустят сюда и автомобили.

Сейчас новый проект рассматривается Советом по развитию рекреационных и общественных пространств.

- В целом мастер-план по развитию этой территории можно принять, но с учетом всех поступивших замечаний, - заключил начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов.