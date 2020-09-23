Пропавшего в Екатеринбурге парня нашли мертвым

Антон ушел из дома 7 сентября коло 21:15. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшего в Екатеринбурге 21-летнего Антона Волкова нашли мертвым. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Стоит отметить, что парень исчез 7 сентября после того, как ушел из дома. Тело Антона нашли среди в гаражном массиве на улице Маяковского в Кировском районе.

- По результатам осмотра места происшествия признаков того, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, нет. Тело умершего направлено на вскрытие для установления точного времени и причины смерти, - сообщили в СУ СКР региона.