В Екатеринбурге в здании бывшего артиллерийского училища откроют военный госпиталь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте бывшего артиллерийского командного училища на Щербакова, что на Уктусе, планируют открыть военный госпиталь. Об этом в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Училище было создано в Екатеринбурге в 1992 году, но уже в 2011 – расформировано. Тогда всех студентов перевели в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. С тех пор здание пустует.

- Создание или восстановление военно-учебных заведений Минобороны России осуществляется в том случае, когда возникает потребность в существенном увеличении объемов подготовки военных кадров или вводятся принципиально новые военные специальности, необходимые для укрепления обороноспособности РФ, - сообщается в письме. – Сегодня такой необходимости нет.

По словам Николая Панкова, восстановление артиллерийского училища не планируется, но его пустующие здания переформатируют под военный госпиталь.