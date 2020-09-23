Ждали несколько десятков лет: в уральском поселке открыли отремонтированный мост

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В поселке Висимо-Уткинск, что под Нижним Тагилом, открыли отремонтированный мост, за который не брались несколько десятков лет. Первая смета на проведение работ была составлена еще в 2011 году.

- Специалисты МУП «Тагилдорстрой» отремонтировали проезжую часть моста, укрепили его, сделав отсыпку подъездных путей скальной породой, уложили новые бетонные плиты взамен старых, а также установили временные металлические ограждения, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Отремонтированный мост сумел связать два района поселка, которые до этого были отрезаны друг от друга. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в ближайшее время будут отремонтированы мосты в поселке Студеный и ряде других присоединенных территорий.