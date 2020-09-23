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На Урале будут судить экс-директора школы, фиктивно трудоустроившую на работу своих родственников

Зарплату за работу, которую они не выполняли, она оставляла себе
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Зарплату за работу, которую фиктивные работники не выполняли, она оставляла себе

Зарплату за работу, которую фиктивные работники не выполняли, она оставляла себе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье, что в Свердловской области, под суд отправили экс-директора школы, которую обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Оказалось, женина фиктивно наняла на работу родственников на временные вакантные должности уборщика, охранника, секретаря, учится и лаборанта. При этом, по факту, они не работали, а зарплата шла в карман директору.

В общей сложности, она похитила больше 100 тысяч рублей.

- Кроме того, женщина начисляла определенному кругу педагогических и иных работников школы премии, после чего неправомерно изымала их и расходовала по своему усмотрению на нужны школы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В частности, за счет этих денег она проводила в школе ремонтные работы, работы по благоустройству, погашала накопленные долги, штрафы, а также оплачивала себе такси.

Свою вину женщина признала, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб. Ей в качестве наказания назначили штраф в 100 тысяч, а также лишили права занимать определенные должности на срок два года.

Криминал