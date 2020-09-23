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В Екатеринбурге будут судить охранника, сломавшего школьнику нос

Теперь ему грозят либо обязательные, либо исправительные работы, либо арест и штраф
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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В Екатеринбурге будут судить охранника, сломавшего школьнику нос

В Екатеринбурге будут судить охранника, сломавшего школьнику нос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили уроженца Каменска-Уральского, которого обвиняют в избиении школьника. Все произошло в начале августа этого года: мужчина работал охранником в одном из домов на улице Белинского.

Вечером того дня он увидел подростка, сидевшего на скейтборде недалеко от ворот дома, и подошел к нему.

- Между мужчиной и мальчиком произошел словесный конфликт, в результате которого охранник умышленно нанес удар ногой в лицо подростку, что повлекло перелом костей носа, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, на мужчину завели уголовное дело и направили мировому судье судебного участка №1 Чкаловского судебного района Екатеринбурга. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до года, а также штраф и арест.

ЧП