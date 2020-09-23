Прививку от гриппа поставили 879 тысяч уральцев

Прививку от гриппа поставили 879 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области третью неделю идет масштабная прививочная кампания. В общей сложности власти планируют вакцинировать 70-75% населения региона. На сегодняшний день на Среднем Урале прививку поставили больше 879 тысяч жителей.

- Областные власти рассчитывают, что вакцинопрофилактикой будут охвачены не только люди из групп риска, а активное участие в кампании примут компании и предприятия, - отметили в региональном оперштабе. – Как и прежде, прививка – действенный способ сберечь коллектив.

Для того, чтобы вакцинировалось как можно больше людей в области, власти организовали мобильные ФАПы, в которых можно пройти процедуру. Они будут стоять даже в торговых центрах Екатеринбурга. Подробный список с графиком работы мы публиковали здесь.