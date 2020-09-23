«Замерзаем под одеялами»: родившая в 13 мама и ее дочка остались без горячей воды и отопления

Фото: предоставлено Полиной Фетисовой

Блогерша из Среднеуральска Полина Фетисова пожаловалась на отключение горячей воды и отопления. Молодой маме и ее дочке Ульяне приходится спасаться под горой одеял и спать у обогревателя, чтобы не замерзнуть ночью.

- Еще недавно все было хорошо, но у нас на районе решили поменять трубы. Так что пока замерзаем под одеялами, ночью температура воздуха на улице около +2 градусов, - рассказывает Полина Фетисова.

Напомним, что Полина забеременела в 12 лет от однокашника. После родов семья мальчика отказалась принимать участие в воспитании Ульяны. Фетисова прославилась на всю страну благодаря своему блогу на Youtube.