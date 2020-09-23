На Урале под колесами поезда погибла женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, вблизи станции «Верхняя» в Верхней Туре, под колесами грузового поезда погибла 35-летняя женщина. Все произошло ночью 22 сентября. Сейчас делом занимаются следователи Уральского СУ на транспорте СКР.

- В настоящее время следователями выясняются причины трагического происшествия, устанавливаются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце августа мы рассказывали сразу про две трагедии, которые произошли в один день: с разницей в несколько часов грузовые поезда сбили двух молодых людей 18 и 19 лет.