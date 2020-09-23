В Свердловской области сокращают койки, выделенные под ковидных больных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области вновь сокращается коечный фонд, выделенный для пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписать региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.
Ковидные койки в штатный режим переведут в ГКБ №14. В прежний формат работы вернутся 437 инфекционных коек. Таким образом, всего в Свердловской области останутся 4509 мест для больных коронавирусом.
Фото: официальная документация
Напомним, на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 28 168 заболевших, из них 21 324 полностью поправились. Еще 580 погибли.