На Среднем Урале от коронавируса умерли еще пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально зарегистрировали еще пять смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли 580 человек. Кроме того, в сегодняшнюю сводку также попали 125 новых зараженных. Больше всего – в Екатеринбурге (+65).

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 28168 человек.

- Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимации, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 401. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики вылечили уже 21324 человека. Только за сутки из больниц выписали 63 пациента.