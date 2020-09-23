Распечатала купюры из Интернета: на Урале будут судить продавщицу за махинации с деньгами

Теперь женщине грозит до восьми лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в фальшивомонетничестве. Женщина изготавливала, а затем сбывала поддельные купюры номиналом 1000 рублей. Чтобы воплотить свой план в жизнь, она распечатала в типографии несколько листов формата А4 с изображением банкнот, нарезала и стала сбывать в магазине, где работала.

В конце июля этого года она обратилась в ту же типографию, чтобы там распечатали ей еще несколько купюр – якобы для розыгрышей на свадьбе. Сотрудники согласились. Но уже на следующий день в кассе ее магазина обнаружили поддельные купюры.

- Через несколько дней продавщица при расчете с покупателем и выдачи сдачи использовала поддельную купюру. Покупательница, будучи уверенной в подлинности полученных денежных средств, приняла их в качестве сдачи наряду с подлинными купюрами, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но ее быстро поймали с поличным. На нее завели уголовное дело, которое передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, - до восьми лет тюрьмы.