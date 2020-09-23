Больше сотни классов в школах Нижнего Тагила перевели на дистант

Часть классов занимаются учебой дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле 113 классов городских школ отправлено на дистанционное обучение. Такую информацию порталу TagilCity.ru подтвердили в оперативном штабе Свердловской области.
80 классов временно переведено на домашнее обучение из-за всплеска простудных заболеваний. Если в классе болеют больше 20% учеников, то руководство образовательного учреждения имеет право отправить класс на дистант.
Также ученики 23 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Также закрыты несколько группа в детских садах Нижнего Тагила.