Больше сотни классов в школах Нижнего Тагила перевели на дистант

Часть классов занимаются учебой дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 113 классов городских школ отправлено на дистанционное обучение. Такую информацию порталу TagilCity.ru подтвердили в оперативном штабе Свердловской области.

80 классов временно переведено на домашнее обучение из-за всплеска простудных заболеваний. Если в классе болеют больше 20% учеников, то руководство образовательного учреждения имеет право отправить класс на дистант.

Также ученики 23 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Также закрыты несколько группа в детских садах Нижнего Тагила.