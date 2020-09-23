Угрожал пистолетом и требовал отвезти в Среднеуральск: в Екатеринбурге пассажир напал на таксиста

В Екатеринбурге пассажир напал на таксиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 21 на 22 сентября к сотрудникам Росгвардии, которые дежурили в Екатеринбурге на улице Циолковского, обратился водитель такси. Он рассказал, что за несколько минут до этого на него напал пассажир, которого он подвозил. Мужчина был в неадекватном состоянии и угрожал водителю.

- Со слов потерпевшего, по пути к пункту назначения клиент внезапно достал предмет, похожий на пистолет, приставил его к голове водителя и потребовал отвезли его по другому адресу, в Среднеуральск, при этом сделав остановку у ближайшего ломбарда, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Водитель сделал, как ему было велено. А когда пассажир покинул салон, сразу же поехал к ближайшему отделу полиции, где и заметил росгвардейцев. Все вместе они начали искать вооруженного пассажира и спустя некоторое время отыскали.

Задержанным оказался 26-летний житель Среднеуральска. Во время досмотра у него обнаружили пистолет Макарова, после чего доставили в отдел полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», - заключили в Росгвардии.