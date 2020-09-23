В Екатеринбурге заметили тираннозавров в розовой пачке и маске

Фото: предоставлено Алисой Солнцевой

В торговом центре Екатеринбурга заметили тираннозавров. Они гуляли по магазинам на поводке с людьми и нарушали общественный порядок. На самом деле, динозавры, конечно, были не настоящими – большие куклы принимали участие в съемках социального видеоролика про меры санбезопасности в ТЦ. Ролик сняли студенты нескольких вузов Екатеринбурга.

Главными героями стали как люди, так и динозавры – представители разных видов, которые пытаются выжить в трудные времена.

- В ролике можно увидеть, как один вид соблюдает меры безопасности, а другой – пытается уклониться от принятых сейчас соцнорм: срывает маску, нарушает дистанцию, игнорирует антисептики, - рассказала Кристина, одна из авторов видео. – Чем закончилась судьба динозавров, мы знаем.

Создатели ролика отмечают, что ни к чему не призывают, а просто предлагают со стороны взглянуть на все происходящее.

Фото: предоставлено Алисой Солнцевой

Съемки заняли несколько дней. Самым сложным оказалось изготовить маску нужны размеров для динозавра и огромную розовую пачку для его подруги.

- Все вокруг соблюдают заведенные правила. Но динозавр продолжает вести себя асоциально. Само по себе он милый и хороший. Кто-то может победить в себе динозавра, а кто-то нет, - заключает Кристина.