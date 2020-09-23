«Обходить, нельзя наступать»: энергетики научили школьников Екатеринбурга экономии энергии и правилам безопасности на теплосетях

Фото: Влад ВОРОБЬЕВ

- Если из люка на дороге идет пар, что нужно делать? - спрашивает у малышей человек в серооранжевой спецодежде - сотрудник оперативновыездной бригады Екатеринбургской теплосетевой компании.

- Обходить его стороной, - задорно отвечает второклассница с двумя косичками.

- А если вокруг люка стоит ограждение, а вы играете поблизости? - продолжает энергетик.

- Обходить его стороной, - уже повторяют остальные дети.

Фото: Влад ВОРОБЬЕВ

Волонтеры в оранжевых комбинезонах рисуют на листочке баллы и отдают его малышам, а те весело бегут ко второй точке с табличкой «Безопасность тепла». Тут школьникам в формате викторины рассказывают о работе энергетиков.

-Тепло и горячая вода - это благо, которое приходит в наши дома. Но для того чтобы обеспечить комфорт горожанам, работает много людей на станциях и тепловых сетях. Станции вырабатывают тепловую энергию - «производят» тепло и горячую воду, по трубам теплотрасс она попадает к потребителям в краны и батареи. Это серьезная и очень ответственная работа, которую выполняют энергетики. К сожалению, наше оборудование источник повышенной опасности. Технику безопасности должны соблюдать специалисты ЕТК и потребители, - объясняет Теплосплав, сказочный персонаж компании «Т Плюс».

ТЕПЛО И БЕЗОПАСНО

Интерактив с детьми и подростками - это часть туристического фестиваля «Осень уральского следопыта». Его проводят ежегодно, и в этот раз для ребят организовали настоящий квест на Плотинке. Участвуют школьники и студенты колледжей Свердловской области. Команды выбирают направление «Туризм», «Спорт», «Наука» и уже по своей тематике выполняют задания.

На старте выдается карта-схема с обозначенными контрольными пунктами, которые необходимо пройти, и бегунок участника с перечисленными для прохождения баллами. Командам нужно набрать максимальное количество баллов. На прохождение всех заданий отдается три часа. Компания «Т Плюс» приготовила для участников свои загадки.

Фото: Влад ВОРОБЬЕВ

С 2014 года уральские энергетики занимаются социальными проектами в городах зоны ответственности - Екатеринбурге, Первоуральске, Нижней Туре и других. Так же, как и в остальных 15 регионах, ведется постоянная работа с жителями, чтобы объяснить, насколько важно соблюдать правила безопасности рядом с теплосетями.

- У нас много разных акций, это не единственный формат: лекции в школах, экскурсии на станции, детские праздники, школы для водителей и т.п. Аудитория, с которой мы работаем, не имеет ограничений по статусу, полу или возрасту, - говорит Светлана Тимченко, руководитель пресс-службы Свердловского филиала «Т Плюс». - Мы не застрахованы от техногенных факторов, любое повреждение трубы или испытания могут быть опасны: выход горячей воды, пара, обрушения грунта. Даже если вода успела остыть, место разлива необходимо обойти: не известно, какая там глубина, велик риск провалиться. Во время опрессовок в случае повреждений труб из-под земли выходит не только вода, летят камни, куски асфальта. Тоже небезопасно.

ПОГАСИ ЛАМПОЧКУ, СБЕРЕГИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Еще одна площадка была посвящена теме «Энерго-сбережение». Также в формате викторины команды должны были отвечать на простые вопросы: как экономить тепло и электричество в быту.

- Мы рассказываем ребятам, как экономить ресурсы, потому что это не только про деньги, но и про природу. Мы живем в мире, где эти ресурсы ограничены, и их нужно сохранить и передать потомкам, - начала беседу Ольга Волкова, специалист пресс-службы компании «Энергосбыт». - Это ведь элементарные вещи: выключать свет, когда вы уходите, выключать из розеток гаджеты, даже просто мыть окна.

Фото: Влад ВОРОБЬЕВ

Эти правила ребятам предлагают закрепить в игровой форме. И, как показала практика, у энергетиков это отлично получилось. Ребята остались довольны.

- Я сама с интересом наблюдаю, как дети проходят квест. Очень полезная информация. Особенно, если это еще и семейный бюджет сохранит. На некоторые вопросы дети отвечают быстрее, чем взрослые, и это радует, - поделилась мама второклассницы Елена Серова, которая пришла на мероприятие вместе с дочерью.