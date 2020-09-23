На Среднем Урале к теплу подключили 70% жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, на утро 23 сентября в Свердловской области тепло дали 70% жилых домов и 91% объектов социальной сферы. Полностью подключили к отоплению дома в 59 территориях, а учреждения соцкультбыта – в 61 муниципалитете.

- В целом по региону включение систем централизованного теплоснабжения идет в соответствии с температурными показателями и существенно опережает темпы предыдущих периодов, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

В Екатеринбурге тепло подключили 39% жилых домов и 85% социальных объектов: школ, больниц и детских садов. Напомним, в Свердловской области с сегодняшнего дня, 23 сентября, начался второй этап отопительного сезона, он продлится до 30 сентября. К тому же, прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» для тех, кто вовремя не получил тепло.