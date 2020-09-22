«Автомобилист» проиграл «Витязю» в овертайме

В упорной борьбе екатеринбургская команда проиграла гостям со счетом 3:4 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На льду КРК «Уралец» сегодня встретились ХК «Автомобилист» и подмосковный «Витязь». В упорной борьбе екатеринбургская команда проиграла гостям со счетом 3:4. Исход матча решился только в овертайме.

«Автомобилист» с 14-ю очками остается лидером Восточной конференции. К этой игре за семь матчей на счету екатеринбургской команды всего одно поражение, и то по буллитам. Следующую встречу «Автомобилист» также проведёт в Екатеринбурге. 25 сентября команда сыграет против минского «Динамо».