Логотип для Всемирных Студенческих игр в Екатеринбурге разработали дизайнеры из Казани

Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть логотип Всемирных Студенческих игр - 2023. По словам организаторов соревнований, это не просто статическое изображение - в зависимости от контекста оно будет изменяться.

- Логотип, который сочетает в себе простые геометрические формы, минимализм, конструктивизм и современную анимацию. Основа логотипа - латинская буква U, которая объединяет все эмблемы Студенческих игр. Она стильно переплетается и дополняется элементами, отражающими ценности соревнований и энергию участников, - рассказали организаторы.

В конкурсе на лучший логотип для Универсиады участвовали 23 дизайнера. Победить, представив уникальную концепцию, удалось агентству из Казани «Лориен». Как рассказали организаторы Студенческих игр, перед дизайнерами стояла задача создать эмблему, которая будет востребована через три года - в момент проведения Игр, когда цифровые технологии наверняка уйдут вперед.