В центре Екатеринбурга напали на зятя Владимира Тунгусова

На предпринимателя Павла Абсалямова напали прямо возле администрации города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле здания администрации мужчина напал на зятя бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова - предпринимателя Павла Абсалямова. Информацию об этом подтвердили в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

Инцидент произошел еще в прошлый понедельник - 14 сентября. Но известно о нем стало только сегодня. Полиция начала проверку.

- По факту инцидента в отделе полиции 5 УМВД России по г. Екатеринбургу проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Подробностей нападения в полиции не раскрывают.