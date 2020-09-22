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В центре Екатеринбурга напали на зятя Владимира Тунгусова

Полиция проводит проверку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На предпринимателя Павла Абсалямова напали прямо возле администрации города

На предпринимателя Павла Абсалямова напали прямо возле администрации города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле здания администрации мужчина напал на зятя бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова - предпринимателя Павла Абсалямова. Информацию об этом подтвердили в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

Инцидент произошел еще в прошлый понедельник - 14 сентября. Но известно о нем стало только сегодня. Полиция начала проверку.

- По факту инцидента в отделе полиции 5 УМВД России по г. Екатеринбургу проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Подробностей нападения в полиции не раскрывают.

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