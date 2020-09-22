Ничего не боится: в поселке под Екатеринбургом заметили лисицу

Фото: скриншот с видео

Сегодня днем, 22 сентября, в поселке Ключевск, что в Березовском ГО Свердловской области, местные жители заметили лисицу – она сама вышла к жилым домам и бродила по улицам, никого не боясь. Как отмечают в пресс-службе Березовского ГО, информацию о местонахождении лисы оперативно передали егерям.

А накануне в соседнем поселке Старопышминске в гости к людям пришли сразу два медведя.

Такие визиты на территории Свердловской области в последнее время случаются все чаще: то там, то тут жители снимают на видео, как по улицам городов и поселков гуляют медведи. Их либо прогоняют, либо расстреливают.