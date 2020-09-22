Холод – не помеха: за неделю клещи покусали 45 уральцев

За неделю клещи покусали 45 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже несмотря на то, что в Свердловскую область пришли холода, клещи продолжают кусать горожан, гуляющих в парках и лесах. Так, за минувшую неделю, с 14 по 20 сентября, от них пострадали 45 человек. Всего, по данным Роспотребнадзора на 21 сентября, клещи покусали 31214 уральцев.

Среди детей до 17 лет зарегистрирован 7201 случай. В Екатеринбурге с начала теплого сезона от клещей пострадали 10386 человек (33,2% от всех пострадавших), в том числе 1880 детей.

- В больницы области с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализирован 141 человек. Диагноз подтвердился у 42 человек, в том числе у семи детей, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – С диагнозом «клещевой боррелиоз» - 385 человек, диагноз подтвердился у 312 уральцев, в том числе у 38 детей.

В этом году в Свердловской области от клещей должны были обработать 10200 гектаров территорий. На сегодняшний день план выполнен на 100%.