На Среднем Урале за неделю выросло число заболевших ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю, с 14 по 20 сентября, специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 35899 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 85,9 на 10 тысяч населения. Это на 10% выше, чем за прошлую неделю.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 16635 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 108,1 на 10 тысяч населения. Эти цифры выше прошлой недели на 5%.

- В свердловской области с 14 по 20 сентября зарегистрировано 943 случая внебольничных пневмоний, показатель составил 22,55 на 100 тысяч населения, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе третью неделю идет масштабная прививочная кампания. По данным на 17 сентября, на Средний Урал завезли 851850 доз вакцины от гриппа для взрослых (49% от заявленного), 327610 доз для детей (39% от заявленного). По данным на 20 сентября, в регионе поставили 763914 прививок от гриппа.