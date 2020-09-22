Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Среднем Урале за неделю выросло число заболевших ОРВИ

В регионе третью неделю идет масштабная прививочная кампания
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
На Среднем Урале за неделю выросло число заболевших ОРВИ

На Среднем Урале за неделю выросло число заболевших ОРВИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю, с 14 по 20 сентября, специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 35899 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 85,9 на 10 тысяч населения. Это на 10% выше, чем за прошлую неделю.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 16635 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 108,1 на 10 тысяч населения. Эти цифры выше прошлой недели на 5%.

- В свердловской области с 14 по 20 сентября зарегистрировано 943 случая внебольничных пневмоний, показатель составил 22,55 на 100 тысяч населения, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе третью неделю идет масштабная прививочная кампания. По данным на 17 сентября, на Средний Урал завезли 851850 доз вакцины от гриппа для взрослых (49% от заявленного), 327610 доз для детей (39% от заявленного). По данным на 20 сентября, в регионе поставили 763914 прививок от гриппа.