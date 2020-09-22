В Свердловской области от коронавируса умерли еще семь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально зарегистрировали еще семь смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли 575 человек. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попал 121 новый случай заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+65).

Общее число зафиксированных в регионе заболевших – 28043.

- Состояние 102 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимации, в том числе 54 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 401. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики вылечили 21261 человека. Только за сутки из больниц выписали 57 пациентов.