На Урале мужчина зарезал свою сожительницу и получил 10 лет колонии

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Ирбите, что в Свердловской области, под суд отправили местного, ранее судимого 50-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Все произошло в конце марта этого года: будучи пьяным, он поссорился с подругой, схватил нож и зарезал ее. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

- Убедившись, что она мертва, мужчина пошел к соседям и попросил их вызвать полицию, так как «его сожительница не подает признаков жизни», - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, изначально мужчина утверждал, что он ко всей этой истории не причастен. Однако быстро осознал всю серьезность положения и сдался.

В итоге, суд назначил ему 10 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.