В 43 районах Свердловской области жителям дали тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 сентября, в Свердловской области завершается первый этап отопительного сезона. На сегодняшний день, стопроцентная подача тепла в жилфонд и учреждения социальной сферы обеспечены в 43 районах региона.

- Сначала тепло подается на объекты соцкультбыта – в жилые дома, а также по заявкам, которые юридические лица для удобства расчетов и экономии средств подают непосредственно в ресурсноснабжающие организации, - рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

В Екатеринбурге тепло дали 36% жилых домов и 83% учреждений социальной сферы: детские сады, школы и больницы. Мы публиковали подробный график подачи тепла в Екатеринбурге. Его можно посмотреть здесь.