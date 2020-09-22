На фасаде дома в Екатеринбурге поселились космические песики

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге на фасаде дома по улице Красноуральской появился гигантский мурал. На нем – песики, которые живут своей жизнью, занимаются своими обыденными делами. Но делают это практически в открытом космосе – их дома построены на поверхности Луны.

Огромный арт-объект в рамках фестиваля «Стенограффия» создала художница Наталья Пастухова. Из-за того, что поверхность стены дома была очень сложной, создание работы заняло около трех недель.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

- Поверхность стены была похожа на поверхность Луны: она вся испещрена маленькими кратерами, и там еще были вкрапления камня, - рассказывает сама художница. – Поэтому пришлось отказаться от привычной мне акриловой краски, от моих любимых валиков и кистей, и делать все баллончиками.

Работа называется просто – «Соседи». Название отражает ее суть – песики стали соседями для жильцов этого и близлежащих зданий. «Кроме того, вспоминая опыт самоизоляции, в каждом образе можно найти похожего на себя персонажа: мечтающего, наводящего порядок, работающего», - отмечают в пресс-службе фестиваля.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Кстати, с песиками из этой работы художница даже создала анимированные «гифки» в Instagram. Чтобы их найти, достаточно вбить в поисковике слово stenograffia.

Локация: Екатеринбург, улица Красноуральская, 11.