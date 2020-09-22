В центре Екатеринбурга иномарку отбросило на женщину

ВСе обстоятельства ДТП установят сотрудники правоохранительных органов. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вечером, 21 сентября, в самом центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти столкнулись две иномарки - Toyota Corolla и Hyundai Solaris. После удара одну из машин отбросила на женщину.

Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, Toyota Corolla поворачивала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Hyundai Solaris, который ехал во встречном направлении по Малышева в сторону улицы Хохрякова. Именно последний автомобиль отбросило на пешехода.

Женщину с ушибом лопаток и повреждением мягких тканей головы доставили в Городскую клиническую больницу № 36.

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