Уехал на машине: на Урале ищут мужчину в камуфляжном костюме

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Артемовском районе Свердловской области полиция разыскивает без вести пропавшего 59-летнего Малыгина Виктора Александровича. Мужчина уехал на своем автомобиле УАЗ «Патриот» с регистрационным номером «К113СС 196» из дома, расположенного в поселке Сосновый Бор, еще 19 сентября. С тех пор никто не знает, где он может находиться.

Приметы: рост 172 сантиметра, серые глаза, прямой нос, худощавое телосложение, короткая стрижка и седые волосы.

В день пропажи был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета.

Если вы вдруг знаете, где может находиться Виктор Александрович, или видели его где-то, обязательно сообщите об этом в полицию по телефонам: (34363)-2-12-02, (34363)-5-99-02 или 02.