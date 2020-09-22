Екатеринбуржец задолжал два миллиона знакомому и попытался продать свою Audi

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга задолжал своему знакомому два миллиона. Тогда мужчина обратился к судебным приставам за помощью. Пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. После обращения в регистрирующие органы стало известно, что у должника есть автомобиль Audi Q7.

- В отношении автомобиля вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий. Местонахождение самого автомобиля было неизвестно, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Однако чуть позже в Интернете появилось объявление о продаже этой машины. Тогда приставы решили действовать по-другому: представившись покупателями, которые хотят «просто посмотреть автомобиль», они встретились с должником у ТЦ.

Однако вместо сделки был подписан акт описи и ареста имущества. Машину передали знакомому мужчины, а должнику вручили требование о предоставлении документов на авто: паспорт ТС и свидетельство о регистрации.