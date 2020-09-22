Президент Путин наградил медалью свердловского железнодорожника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество» свердловского железнодорожника Владимира Деревянченко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
- За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, - уточняется в указе.
Владимир Петрович Деревянко – преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций СвЖД.