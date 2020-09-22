Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Президент Путин наградил медалью свердловского железнодорожника

Владимир Деревянченко получил знак отличия «За наставничество»
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Президент Путин наградил медалью свердловского железнодорожника

Президент Путин наградил медалью свердловского железнодорожника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество» свердловского железнодорожника Владимира Деревянченко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

- За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, - уточняется в указе.

Владимир Петрович Деревянко – преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций СвЖД.