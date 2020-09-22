На Полевском тракте иномарка насмерть сбила пешехода

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 21 сентября, в Екатеринбурге, на 17-м километре Полевского тракта, произошло серьезное ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительной информации, водитель Mitsubishi, двигаясь в сторону Горного Щита, сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. В итоге, он погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают его личность.

- За рулем иномарки сидел мужчина 25 лет, имеющий стаж вождения пять лет. Он пояснил, что двигался по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга, вдруг неожиданно справа на проезжую часть выбежал пешеход, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

На место выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области. Причину установят в ходе расследования.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru