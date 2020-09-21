Екатеринбург вошел в топ-5 лучших городов для отдыха и путешествий на Новый год

7 % опрошенных приедут на новогодние каникулы в столицу Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступила осень, на улице становится все холоднее и многие уже начинают задумываться о том как и где провести Новый год. Туристический портал «ТурСтат» узнал куда собираются поехать россияне на зимние каникулы, и составил десятку лучших городов России для новогоднего отдыха и путешествий. Рейтинг составили на основе опроса десяти тысяч посетителей портала.

По данным ТурСтат, за Москву как лучший город России для отдыха на Новый год отдали 23% голосов. В Сочи собираются поехать 16% опрошенных. В Санкт-Петербург на каникулы отправятся 12% посетителей портала. 9% планируют отдохнуть в Казани. Столица Урала заняла пятую срочку рейтинга - за Екатеринбург проголосовали 7% опрошенных. Столько же голосов набрал Пятигорск. В Калининград и Нижний Новгород на Новый год поедут 6%, в Ялту - 5%. А вот родина Деда Мороза Великий Устюг оказалась на последней строчке рейтинга - туда поедут 2% опрошенных.