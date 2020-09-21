На Урале создадут гастрономическую карту

Работу поваров будут оценивать 12 членов жюри Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале выбирают лучшие заведения, которые по итогам конкурса «Вкус Большого Урала» войдут в гастрономическую карту. Соревноваться за место на карте будут 16 шеф-поваров из Екатеринбурга, Невьянска и Сысерти. Они представляют небольшие кафе, бистро и рестораны престижных отелей.

- Последние несколько лет Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области совместно с краеведами, антропологами, историками, гастрономическими экспертами, шеф-поварами и рестораторами кропотливо собирает и проверяет информацию об аутентичности уральских продуктов, вкусов и блюд. Итогом этой работы станет «Уральская гастрономическая карта», - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Благодаря карте жители и гости региона смогут найдут, где можно попробовать уральскую кухню. Повара представят на оценку жюри, состоящее из 12 специалистов, разные блюда. Оценивать их будут в трех номинациях: «Вкус Большого Урала» – блюда уральской кухни, «Корзина уральского продукта» – продукты питания от производителей и поставщиков и «Уральский завтрак» – меню для организованных групп гостей.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, для шеф-поваров этот конкурс - прекрасная возможность продемонстрировать свое мастерство и познакомить профессионалов туриндустрии с заведениями, которые они представляют. Также представители заведений смогут получить почетный статус «Посол Уральской кухни».