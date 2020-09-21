В Уральском институте управления готовятся к 30-летию

Встреча прошла в формате круглого стола. Фото: пресс-служба Уральского института управления

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов посетил Уральский институт управления – филиал РАНХиГС в Екатеринбурге. Он встретился с директором института Русланом Долженко и обсудил вопросы взаимодействия Росмолодежи с филиалами крупнейшего вуза страны.

Одна из тем разговора была посвящена иностранным студентам. В этом году студентами Уральского института управления стали граждане 24-х зарубежных стран.

Также обсуждалась тема предстоящего 30-летия СНГ. К этой намечается целый ряд международных студенческих мероприятий.

Во встрече также приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, директор Департамента по делам молодежи Свердловской области Олег Гущин и начальник Управления молодежной политики и международных связей УИУ РАНХиГС Маргарита Нагорнова.