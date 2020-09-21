На Урале месяц ищут мужчину со шрамами от ожога на лице

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Сухом Логу, что в Свердловской области, полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего Красильникова Алексея Дмитриевича. Мужчина родом из села Мироново, что в Артемовском районе. Он ушел из дома еще 24 августа, но до сих пор не выходил на связь.

Особые приметы: на лице шрамы от ожога.

Приметы: худощавое телосложение, рост 180 сантиметров, короткие светлые волосы, светлые глаза, выступающий подбородок.

В день пропажи был одет в болоньевую темно-синюю укороченную ветровку, темно-синее трико, светло-серые кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Красильникова Алексея или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию по телефону: 8 (34373) 4-29-80.