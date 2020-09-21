Свыше пяти тысяч тяжеловесных поездов проследовало по СвЖД с начала года (+20%)

2ЭС10 с грузовым поездом Фото: предоставлено СвЖД

За восемь месяцев 2020 года по Свердловской магистрали проведено более 4,8 тыс. поездов весом восемь тысяч и девять тысяч тонн (в среднем – около 20 поездов в сутки), что на 20,1% больше, чем в январе-августе прошлого года. При этом количество «восьмитысячников» собственного формирования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,3 раза. Также более чем в два раза увеличилось количество транзитных поездов весом девять тысяч тонн.

Развитие технологии формирования и пропуска поездов повышенной массы и длины позволяет повышать провозную способность Свердловской железной дороги (в первую очередь, на наиболее загруженных участках на главном ходу Транссиба). Благодаря использованию мощных электровозов 2ЭС10 «Гранит» тяжеловесным составам не требуется переформирование в пути следования: не нужно отцеплять группы вагонов для уменьшения веса поезда. Соответственно, ускоряется продвижение вагонопотоков, снижается нагрузка на мощности грузовых станций, сокращаются эксплуатационные расходы, повышается эффективность работы тягового подвижного состава и локомотивных бригад.

Грузовые вагоны Фото: предоставлено СвЖД

Еще одним перспективным технологическим решением, способствующим сокращению эксплуатационных издержек, является организация вождения соединенных поездов (два поезда временно соединяются для пропуска по определенному участку). С начала текущего года на СвЖД проведено 246 соединенных поездов, что на 23,6% больше, чем за восемь месяцев 2019 года. Средний вес соединенного поезда превысил 9,7 тыс. тонн.

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Напомним, пропускная способность участков железнодорожной инфраструктуры характеризуется количеством поездов, которое может быть пропущено в единицу времени. Провозная способность – максимальное количество груза, которое может быть перевезено за определенное время. Когда резервы для роста пропускной способности ограничены, провозная способность может быть повышена за счет увеличения массы поездов.