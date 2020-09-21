Уралец приревновал знакомую к другу, облил его бензином и поджег

Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске, что в Свердловской области, поймали 32-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью». Минувшим днем, 20 сентября, находясь в гостях у своего 45-летнего знакомого, он поссорился с ним на почве ревности к женщине, которая нравилась обоим, облил бензином и поджег.

- В состоянии алкогольного опьянения мужчины сами не заметили, как быстро дружественный фуршет превратился в конфликт из-за, как это часто водится, неосторожно брошенного слова, за которое в криминальной среде, да и не только, очень часто следуют разбирательства зачастую с летальным исходом, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Все бы закончилось плохо, если бы не вовремя подоспевшие медики. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, где он сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Виновник с места происшествия сбежал. По словам полковника Горелых, полицейские, которые принимали участие в его розыске, устроили четыре засады – в том числе и около дома, где все произошло. Спустя несколько часов мужчина вернулся обратно и был пойман сотрудниками полиции. Свою вину он не признал.

- Следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.