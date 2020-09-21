На Среднем Урале продлили самоизоляцию людям старше 65 лет

На Среднем Урале продлили самоизоляцию лицам старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – до 28 сентября. Соответствующее постановление за подписью губернатора Евгения Куйвашева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно постановлению, с завтрашнего дня вновь начинают работу аквапарки, цирки, развлекательные аттракционы и детские игровые площадки, расположенные в помещениях. А еще вновь открываются букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

- Дополнительно уточняется, что с соблюдением требований санитарных врачей в регионе могут осуществлять деятельность все организации дополнительного, в том числе профессионального образования, - заметили в региональном оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 27 922 случаев коронавируса. Из них 21 204 человека выздоровели и еще 568 погибли.