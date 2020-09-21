В Екатеринбурге специалисты опубликовали проект реконструкции больницы в Зеленой Роще

Реставрировать здание больницы СМП планируют к 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области на своем сайте опубликовало проект реконструкции клинической больницы СМП в Зеленой Роще, что в Екатеринбурге. Согласно документации, заказчиком стала компания «А1», а проект разработало ООО «Архстройинвест».

Здание заброшенной больницы было построено еще в довоенное время – в 1938 году. После проведенных в августе исследований специалисты пришли к выводу, что конструкции имеют значительные дефекты, практические все они – в аварийном состоянии.

Согласно документации, в здании будут демонтированы аварийные стропила на крыше, внутренние колонны, перекрытия и балконы западного, восточного и северного блоков. Кроме того, снесут приямки и спуски в подвал.

Напомним, чуть раньше мы рассказывали, что реставрация больницы СМП обойдется Екатеринбургу в 1,5 миллиарда рублей. Изначальный вид будет сохранен. Об этом заявлял глава города Александр Высокинский.

- Это федеральный памятник. И этот памятник должен быть восстановлен в тех осях и размерах, в которых был построен. Целевое назначение памятника и сама реконструкция — порядка 1-1,5 миллиарда, - рассказал мэр. – Так как больница находится не в муниципальной собственности, коллеги из области ищут инвесторов, кто бы мог это здание привести в соответствие.

Закончить реставрацию планируется к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.