Познакомилась с парнем и уехала с ним: на Урале завершили поиски глухонемой школьницы

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полицейские и волонтеры завершили поиски 16-летней Кристины Шеньковой, глухонемой девочки. Она пропала еще 9 сентября – около 5:30 утра ушла из дома и больше не связь не выходила. При этом постоянно бывала в соцсетях и связывалась с сотрудниками полиции, но наотрез отказывалась возвращаться домой.

В итоге, полицейские обнаружили ее в Первоуральске и вместе с сотрудниками ПДН выехали туда для поимки беглянки.

- Ее остановили на улице, когда она шла в магазин. Как удалось выяснить, в Екатеринбурге Кристина познакомилась с молодым человеком и уехала с ним в Первоуральск, - рассказали в полиции Нижнего Тагила. – Тот попытался сам вернуть девушку домой, но она отказывалась.

К счастью, никаких противоправных действий в отношении нее и ей самой совершено не было. Сейчас полицейские проводят профилактическую беседу с девочкой, а также планируют оказать ее семье поддержку и необходимую психологическую помощь.